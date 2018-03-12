Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yarattı. O geceyi gündüze, gündüzü de geceye sarar. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların hepsi belirli bir vakte kadar akıp gider. Bilin ki O’nun kudreti herşeye galiptir ve

O çok bağışlayıcıdır.

Zümer Sûresi: 5

HADİS:

Hz. Cabir (ra) rivayet ediyor:

Şöyle de: “Allah’ım, Senin bağışlaman benim günahımdan daha geniştir. Rahmetin benim yanımda amelimden daha çok ümit vericidir.”



Camiü’s-Sağir Hadis No: 6138

Cevşen Meali -23-

1. Ey affı bol olan,

2. Ey iyiliği büyük olan,

3. Ey hayrı çok olan,

4. Ey fazlı kadîm olan,

5. Ey san’atı güzel olan,

6. Ey lütfu dâim olan,

7. Ey sıkıntıyı gideren,

8. Ey zararı kaldıran,

9. Ey mülkün sahibi,

10. Ey hak ile hükmeden,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.