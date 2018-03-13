Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Ben, ibâdetimi sadece Allah’a yönelterek ihlâs ile Ona kulluk etmekle emrolundum.

Zümer Sûresi: 11

HADİS:

İbni Mes’ud (ra) rivayet ediyor:

Her sabah ve akşam şöyle de: “Dinim, canım, evlâdım, ailem ve malım için Bismillah.”



Camiü’s-Sağir Hadis No: 614

Cevşen Meali -23-

1. Ey mağlûp edilmeyen Azîz,

2. Ey kendisinden uzaklaşılmayan Lâtîf,

3. Ey uyumayan gözetleyici,

4. Ey yok olmayan Mevcûd,

5. Ey ölmeyen Hayy,

6. Ey yok olmayan Melik,

7. Ey fenâ bulmayan Bâkî,

8. Ey cehâlet ârız olmayan Âlim,

9. Ey taama muhtaç olmayan Samed,

10. Ey zaafa uğratılmayan Kavî,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz.

Bizi Cehennemden kurtar.