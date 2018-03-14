Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Rabbime karşı geldiğim takdirde büyük bir günün azâbına uğramaktan korkarım.

Zümer Sûresi: 13

HADİS:

Hz. Tarık el-Eşcâî’den (ra) rivayetle:

Şöyle de: “Allah’ım, günahlarımı bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve beni rızıklandır.” Şüphesiz bunlar dünyada ve ahirette senin için faydalı olan şeyleri içine alıyor.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6141

Cevşen Meali -24-

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,

2. Ey istediğini bulan Vâcid,

3. Ey her yerde hâzır ve nâzır olan Şâhid,

4. Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,

5. Ey bütün işlerini ezelî hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,

6. Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis,