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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

15 Mart 2018, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Ben ancak Allah’a kulluk ederim; ibâdetimi ihlâs ile O’na yönelttim.

Zümer Sûresi: 14

HADİS:

Hz. Ebu Bekir (ra) rivayet ediyor:

Şöyle de: “Allah’ım, şüphesiz ben nefsime çok zulmettim. Ve yine şüphesiz günahları Senden başka kimse bağışlayamaz. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz Sen bütün günahları bağışlayan ve çok merhamet edensin.”

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6142

Cevşen Meali -24-

7. Ey bütün mülk ve servetlerin hakîki sahibi Vâris, 

8. Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Dârr, 

9. Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi, 

10. Ey kullarına hidâyet veren Hâdi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar

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