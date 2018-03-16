Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınarak Allah’a yönelenlere gelince, müjde onlar içindir. Kullarımı müjdele! Zümer Sûresi: 17 HADİS: Hz. Süfyan ibni Abdullah’dan (ra) rivayetle: “Allah’a inandım” de. Sonra da dosdoğru ol.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6143 Cevşen Meali -25- 1. Ey bütün azîmlerden daha Azîm, 2. Ey bütün cömertlerden daha Kerîm, 3. Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm, 4. Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm, 5. Ey bütün âlimlerden daha Alîm, 6. Ey bütün önce yaratılanlardan daha evvel var olan Kadîm, 7. Ey bütün büyüklerden daha büyük, 8. Ey bütün yücelerden daha Celîl, 9. Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz, 10. Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Lâtif, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.



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