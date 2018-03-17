Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Rablerinin emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan kimseler için de, üst üste binâ edilmiş, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah’ın vaadidir. Allah ise vaadinden dönmez.

Zümer Sûresi: 20

HADİS:

Hz. Ebu Ümâme (ra) rivayet ediyor:

Şükredici bir kalb, şükredici bir dil, dünya ve ahiret işlerinde sana yardım eden saliha bir hanım; insanların, kıymetinden dolayı sakladıkları herşeyden daha hayırlıdır.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6148

Cevşen Meali -26-

1. Ey ahdinde vefâlı,

2. Ey vefâsında kuvvetli,

3. Ey kuvvetinde yüce,

4. Ey yüceliğinde yakın,

5. Ey yakınlığında latîf,

6. Ey lütfunda şerîf,

7. Ey şerefinde azîz,

8. Ey izzetinde azîm

9. Ey azametinde mecîd,

10. Ey yüceliğinde Hamîd,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.