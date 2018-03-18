Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

And olsun ki Biz bu Kur’ân’da, güzelce düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için her türlü misâli verdik.

Zümer Sûresi: 27

HADİS:

Hz. Enes’den (ra) rivayetle:

Bilgiyle yapılan az amel fayda verir. Fakat bilgisizce yapılan çok amel fayda vermez.



Camiü’s-Sağir Hadis No: 6152

Cevşen Meali -27-

1. Ey herşeyin kendisine boyun eğdiği,

2. Ey herşey kendisi için var olan,

3. Ey herşey kendisi için mevcut olan,

4. Ey herşeyin kendisine döndüğü,

5. Ey herşeyin kendisinden korktuğu,

6. Ey herşeyin kendisini tesbih ettiği,

7. Ey herşey onunla ayakta olan,

8. Ey herşeyin kendisine itaat ettiği,

9. Ey herşeyin kendisine yöneldiği,

10. Ey ona bakan yüzü müstesnâ herşeyin helâk olduğu,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz.

Bizi Cehennemden kurtar.

