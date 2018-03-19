Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zümer Sûresi: 30 HADİS: Hz. Ebu Ümame’den (ra) rivayetle: Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan daha hayırlıdır. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6153 Cevşen Meali -28- Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: 1. Ey kullarına yeten Kâfi, 2. Ey her türlü derde devâ veren Şâfi, 3. Ey vaadinde duran Vâfi, 4. Ey maddî ve mânevî dertlere âfiyet veren Muâfi, 5. Ey herşeyiyle yüce olan Âli, 6. Ey kullarını iyiliğe ve Cennete dâvet eden Dâi.

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