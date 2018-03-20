Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Sonra da kıyâmet günü Rabbinizin huzurunda muhâkeme olunacaksınız. Zümer Sûresi: 31 HADİS: Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle: Kalk namaz kıl. Şüphesiz namaz şifadır.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6154 Cevşen Meali -28- 7. Ey iyi kullarından hoşnut olan Râzi, 8. Ey hikmet ve adâletle hükmeden Kàdi 9. Ey varlığının sonu olmayan Bâkî, 10. Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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