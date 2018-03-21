Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Allah adına yalan söyleyen ve hak kendisine geldiğinde onu yalanlayan kimseden daha zâlim kim vardır? Kâfirler için Cehennemde yer mi yok? Zümer Sûresi: 32 HADİS: Hz. Cabir’den (ra) rivayetle: Kişiyi ayakta tutan aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6159 Cevşen Meali -29- 1. Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, 2. Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, 3. Ey kendisinden başka ilticâ edilecek yer olmayan, 4. Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan, 5. Ey kendisinden başka maksud olmayan, 6. Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,

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