Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Hakkı getiren kimse ile onu tasdik edenler ise, takvâ sahiplerinin tâ kendileridir. Zümer Sûresi: 33 HADİS: Hz. Aişe (r.anha) rivayet ediyor: Mallarınızla şerefinizi koruyunuz. Biriniz dinini korumak için dil ucuyla da olsa kötü kimselerle hoş geçinmeye çalışsın. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6160 Cevşen Meali -29- 7. Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen, 8. Ey kendisinden başkasına ibâdet edilmeyen, 9. Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen, 10. Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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