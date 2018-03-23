Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Onlar için Rablerinin katında diledikleri herşey vardır. İşte iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanların mükâfatı budur. Zümer Sûresi: 34 HADİS: Hz. Ubade bin Samit’den (ra) rivayetle: Hayrı söyleyiniz ki kazançlı çıkasınız. Kötü söz söylemekten de sakınınız ki selâmette kalasınız.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6163 Cevşen Meali -30- 1. Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı, 2. Ey matlubların en hayırlısı, 3. Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı, 4. Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, 5. Ey maksud olanların en hayırlısı, 6. Ey zikredilenlerin en hayırlısı, 7. Ey şükredilenlerin en hayırlısı, 8. Ey sevilenlerin en hayırlısı, 9. Ey indirenlerin en hayırlısı, 10. Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.



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