Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kuluna Allah yetmez mi?
Onlar ise Allah’tan başkalarıyla seni korkutuyorlar. Allah’ın saptırdığına yol gösterecek kimse yoktur.
Zümer Sûresi: 36
HADİS:
Hz. İbni Amr’dan (ra) rivayetle:
İlmi yazıyla kaydedin.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 6167
Cevşen Meali -31-
1. Ey yaratıp düzene koyan,
2. Ey takdir edip hedefe götüren,
3. Ey belâyı kaldıran,
4. Ey gizli yakarışı işiten,
5. Ey batmışı kurtaran,
6. Ey helâk olana necât veren,
7. Ey hastaya şifâ veren,
8. Ey öldüren ve dirilten,
9. Ey güldüren ve ağlatan,
10. Ey saptıran ve hidâyete erdiren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz.
Bizi Cehennemden kurtar.