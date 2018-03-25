"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

25 Mart 2018, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlar için Rablerinin katında diledikleri herşey vardır. İşte iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanların mükâfatı budur.

Zümer Sûresi: 34

HADİS:

Hz. Ubade bin Samit’den (ra) rivayetle:

Hayrı söyleyiniz ki kazançlı çıkasınız. Kötü söz söylemekten de sakınınız ki selâmette kalasınız.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6163

Cevşen Meali -32-

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gàfir, 

2. Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir, 

3. Ey düşmanlarını mağlûp eden Kàhir, 

4. Ey herşeye gücü yeten Kàdir, 

5. Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır, 

6. Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır, 

7. Ey kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren Şâkir, 

8. Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir, 

9. Ey dostlarına yardım eden Nâsır, 

10. Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış, hürriyet ve adaletle mümkün

    O sabah namlular millete çevrildi

    Haksız tutuklama demokrasiye zarar

    Türkiye, AB’ye üye olacak

    124 milyon insan açlığın pençesinde

    ''Hiçbir sivilin canına, malına, ırzına, namusuna zarar vermemiz mümkün değil''

    'Dünya Saati' hareketine Türkiye'den de destek geldi

    Acı haber Sandıklı'daki baba evine ulaştı

    Mimar Sinan’ın ustalık imzası Selimiye ile ilgili mahkemeden önemli karar

    ''Bu çok acı bir durum"

    Yürekleri sızlatan görüntü...

    Mardin toz duman oldu

    Norveçli gazeteci: YPG, Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor

    Afrin Şehitleri Muratdağı ve Doğan ebediyete uğurlandı...

    Chilcott: PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız

    ''Zorunlu olmadıkça yasaklanması lazım"

    Akşener: Eşit davranın, liyakata önem verin, hukukun üstünlüğünü gerçekleştirin

    AİHM, Türkiye ile ilgili 31 bin 54 başvuruyu karara bağladı

    8 ayda 90 milyon lira toplamışlar: Bir şirket çalışanı daha gözaltına alındı!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk Ocakları ve Barbaros heykeli
    Genel

    Haksız tutuklama demokrasiye zarar
    Cevher İLHAN

    Soruşturmalar sulandırılıyor
    Genel

    Türkiye, AB’ye üye olacak
    Genel

    Barış, hürriyet ve adaletle mümkün
    İslam YAŞAR

    O sabah namlular millete çevrildi
    Haydar Açıkbaş

    A guzum ne bileyim...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cahit ÖZPINAR

    Sabreden derviş
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad: Hanımlar da muhataplarımdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.