Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Onlar için Rablerinin katında diledikleri herşey vardır. İşte iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanların mükâfatı budur. Zümer Sûresi: 34 HADİS: Hz. Ubade bin Samit’den (ra) rivayetle: Hayrı söyleyiniz ki kazançlı çıkasınız. Kötü söz söylemekten de sakınınız ki selâmette kalasınız.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6163 Cevşen Meali -32- Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: 1. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gàfir, 2. Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir, 3. Ey düşmanlarını mağlûp eden Kàhir, 4. Ey herşeye gücü yeten Kàdir, 5. Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır, 6. Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır, 7. Ey kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren Şâkir, 8. Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir, 9. Ey dostlarına yardım eden Nâsır, 10. Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.



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