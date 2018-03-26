Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Her türlü şefaat Allah’ın izniyledir. Göklerin ve yerin hâkimiyeti O’na âittir. Sonra hepiniz O’na döndürüleceksiniz.

Zümer Sûresi: 44

HADİS:

Hz. İbni Mes’ut (ra) rivayet ediyor:

Benden sonra halife olan Cennettedir. Ondan sonra halife olan Cennettedir. Üçüncü ve dördüncü olarak da halife olan Cennettedir.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6170

Cevşen Meali -33-

1. Ey karada ve denizde yolu olan,

2. Ey dış âlemde âyetleri bulunan,

3. Ey âyetlerinde delili olan,

4. Ey ölümlerde kudreti tecellî eden,

5. Ey kabirlerde izzeti olan,

6. Ey Kıyâmette saltânatı olan,

7. Ey hisapta heybeti olan,

8. Ey Mîzanda hükmü olan,

9. Ey Cennette rahmeti olan,

10. Ey ateşte azabı olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.