Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Kazandıkları kötülükler o gün karşılarına çıkacak ve alay edip durdukları azap onları kuşatacaktır. Zümer Sûresi: 48 HADİS: Hz. Enes (ra) rivayet ediyor: Allah yolunda şehit edilmek, kul hakkı hariç bütün günahları affettirir.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6174 Cevşen Meali -34- 1. Ey korkanların Kendisine kaçtığı, 2. Ey günahkârların Kendisine sığındığı, 3. Ey tevbe edenlerin Kendisine yöneldiği, 4. Ey âsilerin Kendisine ilticâ ettiği, 5. Ey zâhidlerin Kendisine rağbet ettiği, 6. Ey hatâlıların Kendisine ümit beslediği, 7. Ey Kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu, 8. Ey iyilik yapanların Kendisiyle iftihar ettiği, 9. Ey tevekkül edenlerin Kendisine güvendiği, 10. Ey kuvvetle îman edenlerin Kendisiyle huzur bulduğu, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.



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