Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

İnsana bir zarar dokunduğunda Bize duâ eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, “Bilgim sayesinde bu bana verildi” deyiverir. Halbuki o nimet bir imtihandır; lâkin çoğu bunu bilmez.

Zümer Sûresi: 49

HADİS:

Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle:

Kadere iman tevhid inancının nizamıdır. Allah’ı bir bilen ve kadere iman eden kişi şüphesiz kopmaz bir kulba sarılmıştır.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6178

Cevşen Meali -35-

1. Ey bütün yakınlardan daha yakın,

2. Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,

3. Ey bütün büyüklerden daha büyük,

4. Ey bütün izzet sahiplerinden daha azîz,

5. Ey bütün kuvvetlilerden daha kavî

6. Ey bütün zenginlerden daha zengin,

7. Ey bütün cömertlerden daha cömert,

8. Ey bütün şefkatlilerden daha raûf,

9. Ey bütün merhametlilerden daha rahîm,

10. Ey bütün yücelerden daha yüce,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.