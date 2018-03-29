Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlar bilmiyor mu ki, Allah dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini de daraltır. Şüphesiz ki bunda îmân eden bir topluluk için deliller vardır.

Zümer Sûresi: 52

HADİS:

Hz. İbni Mes’ud (ra) rivayet ediyor:

Kur’ân şefaat edecek ve şefaati kabul edilecektir. Şikâyetçi olacak ve şikâyeti doğru kabul edilecektir. Onu kendisine rehber edeni o Cennete götürecektir. Arkasına atanı ise Cehenneme sürükleyecektir.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6182

Cevşen Meali -36-

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey herşeye herşeyden daha yakın olan Karîb,

2. Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb,

3. Ey mü’minlerin sevgilisi olan Habîb,

4. Ey kullarının duâlarına cevap veren Mucîb,

5. Ey kullarının bütün fiillerinin hesâbını gören Hasîb,

6. Ey bütün dertlere devâ veren Tabîb,