Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: De ki: Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Zümer Sûresi: 53 HADİS: Kur’ân apaçık nurdur. Hikmet dolu öğüttür. Dosdoğru yoldur. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6186 Cevşen Meali -36- 7. Ey herşeyi bütün incelikleriyle gören Basîr, 8. Ey herşeyden haberdar olan Habîr, 9. Ey herşeyi nûruyla aydınlatan Münîr, 10. Ey kullarına gerekli herşeyi açıklayan Mübîn, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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