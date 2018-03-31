Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve O’na teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.
Zümer Sûresi: 54
HADİS:
Hz. Ebu Hureyre’den (ra) rivayetle:
Kendi yakını olsun veya olmasın yetimin bakım ve gözetimini üstlenen kişi ile ben, Cennette [şehâdet ve orta parmağını birleştirerek] şöyleyizdir.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 6201
Cevşen Meali -37-
7. Ey herşeyi bütün incelikleriyle gören Basîr,
1. Ey mağlûp olmayan Gàlib,
2. Ey yaratılmış olmayan Sanatkâr,
3. Ey mahlûk olmayan Yaratıcı,
4. Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,
5. Ey kendisine üstün gelinemeyen Kàhir,
6. Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,