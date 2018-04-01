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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

01 Nisan 2018, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun.

Zümer Sûresi: 55

HADİS:

Hz. İbni Ebza (ra) rivayet ediyor:

Eyyûb Aleyhisselâm insanların en yumuşak huylusu, en sabırlısı ve en çok öfkesini yutanıydı.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6205

Cevşen Meali -37-

7. Ey korunmayan Koruyucu, 

8. Ey yardım edilmeyen Yardım Edici, 

9. Ey gàib olmayan Şâhid, 

10. Ey uzak olmayan yakın,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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