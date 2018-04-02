Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Takvâ sahiplerini, îman ve ibâdetleri sebebiyle Allah kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir kötülük dokunmaz; onlar mahzun da olmazlar. Zümer Sûresi: 61 HADİS: Hz. İbni Ömer’den (ra) rivayetle: İnsanlar hasta diye Davud Aleyhisselâmı ziyaret ediyorlardı. Oysa kendisinde şiddetli derecede Allah korkusundan başka birşey yoktu. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6206 Cevşen Meali -38- 1. Ey nurların nûru, 2. Ey nurları nurlandıran, 3. Ey nurlara sûret ve şekil veren, 4. Ey nurları yaratan, 5. Ey nurları takdir eden, 6. Ey nurları idâre eden, 7. Ey bütün nurlardan evvel olan Nur, 8. Ey bütün nurlardan sonra da var olan Nur, 9. Ey bütün nurların üstünde olan Nur, 10. Ey hiçbir nûrun Kendisine benzemediği Nur, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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