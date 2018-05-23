Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Ebediyen kalmak üzere girin Cehennemin kapılarından! Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür! Sûresi: 76 HADİS: Dünya da garip veya yolcu gibi ol. Kendini kabre girmişlerden say. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6421

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