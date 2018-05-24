24 Mayıs 2018, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sabret; Allah’ın vaadi haktır. Onlara vaad ettiğimiz azâbın bir kısmını sana göstersek de, yahut göstermeden evvel senin ruhunu alsak da, her halde onların dönüşü Bizim huzurumuzadır.
Mü’min Sûresi: 77
HADİS:
Ben sizi mezar ziyaretinden menetmiştim. Mezarları ziyaret edin. Çünkü bu sizi dünyaya aşırı bağlanmaktan soğutur ve ahireti hatırlatır.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 6430
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