Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

And olsun ki, bundan önce kıssalarını sana bildirdiğimiz peygamberleri ve kıssalarını sana bildirmediğimiz peygamberleri de gönderdik. Hiçbir peygamber, Allah’ın izni olmadan bir âyet getiremez. Allah’ın azâbı geldiğinde ise, hak ile hükmedilmiş olur; bâtılı seçenler o zaman hüsrâna düşmüşlerdir.

Mü’min Sûresi: 78

HADİS:

Sizi kabir ziyaretinden menetmiştim. Bundan böyle mezarları ziyaret edin. Çünkü bu, kalbi inceltir, gözü yaşartır ve ahireti hatırlatır. Hiçbir kötü söz söylemeyin.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6431