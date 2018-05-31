Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Azâbımızı gördüklerinde “Bir olan Allah’a inandık; O’na ortak koşmakta olduğumuz şeyleri de reddettik” dediler. Mü’min Sûresi: 84 HADİS: Kıyamet Günü ter kâfirin gırtlağına kadar çıkacak. Öyle sıkılacak ki “Ya Rabbi, Cehenneme göndermekle de olsa beni rahatlat! ” diyecek. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6448

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