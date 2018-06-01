Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Fakat azâbımızı görünce îmân etmiş olmaları kendilerine bir fayda vermedi. Kulları hakkında Allah’ın cârî olan kanunu budur. İşte kâfirler o zaman hüsrâna uğramışlardır. Mü’min Sûresi: 85 HADİS: Büyük günahlar yedi tanedir: “Allah’a ortak koşmak, Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek, namuslu kimseye zina isnad etmek, savaştan kaçmak, faiz yemek, yetim malı yemek, hicret ettikten sonra bedevîliğe geri dönmek. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6450

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