Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Fakat azâbımızı görünce îmân etmiş olmaları kendilerine bir fayda vermedi. Kulları hakkında Allah’ın cârî olan kanunu budur. İşte kâfirler o zaman hüsrâna uğramışlardır.
Mü’min Sûresi: 85
HADİS:
Büyük günahlar yedi tanedir: “Allah’a ortak koşmak, Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek, namuslu kimseye zina isnad etmek, savaştan kaçmak, faiz yemek, yetim malı yemek, hicret ettikten sonra bedevîliğe geri dönmek.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 6450