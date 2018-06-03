Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Dediler ki: “Bizi çağırdığın şeye karşı kalblerimiz örtülüdür; kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bizim aramızda da bir perde vardır. Sen bildiğini yap; biz de bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz.” Fussilet Sûresi: 5 HADİS: Yalan yüzü karartır. Koğuculuk da kabir azabına sebep olur. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6456

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