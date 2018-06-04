Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Sen de ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Şu kadar var ki, ilâhınızın tek bir ilâh olduğu bana vahyolunmuştur. Siz de O’na yönelin ve günahlarınız için O’ndan af dileyin. Çünkü müşrikler için büyük bir helâk vardır.

Fussilet Sûresi: 6

HADİS:

Asalet takvadır. Şeref tevazudur. Kuvvetli iman tokgözlülüktür

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6458