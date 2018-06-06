Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: İman eden ve güzel işler yapanlar için ise ardı arkası kesilmeyecek bir mükâfat vardır. Fussilet Sûresi: 8 HADİS: Kevser Cennette bir nehirdir. Kıyıları altından olup inci ve yakutlar üzerinden akar. Toprağı miskten daha güzel kokar. Suyu baldan daha tatlı, kardan daha beyazdır. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6466

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