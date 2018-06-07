Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: De ki: Yeryüzünü iki günde yaratan Allah’ı inkâr edip de başkalarını O’na denk mi tutuyorsunuz? O Âlemlerin Rabbidir. Fussilet Sûresi: 9 HADİS: Akıllı, nefsine boyun eğdiren ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz ise nefsini kötü arzularında alabildiğince serbest bırakan ve Allah’a kuru ümitler besleyendir. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6468

Okunma Sayısı: 140

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.