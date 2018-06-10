Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: “Allah’a ortak koştuğunuz şerikleri bana gösterin” de. Hâşâ! Yegâne izzet ve hikmet sahibi Allah O’dur. Sebe’ Sûresi: 27 HADİS: Hz. Numan ibni Beşir’den (ra) rivayetle: Ey Allah’ın kulları! Ya saflarınızı dosdoğru tutarsınız, ya da Allah kalplerinizi birbirinden ayırır. Camiü’s-Sağir Hadis No: 5372

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