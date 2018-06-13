Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Hakkı bilmek istemeyen câhillerin kalblerini Allah işte böyle mühürler. Rum Sûresi: 59 HADİS: Allah sorgulama sonucu Cehenemme girme zaruretini ortaya koymadıkça, yalancı şahid adımını atamaz. Ebu Nuaym'ın Hılye'si ve Hâkim'in Müstedrek'inden. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4856

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