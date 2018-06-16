Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Halbuki siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin ve ne de derilerinizin şâhitliğinden çekinmiyordunuz. Allah'ı da sizin yaptıklarınızdan birçoğunu bilmez sanıyordunuz. Fussilet Suresi: 22 HADİS: Sünnetimi yaşatan beni sevmiştir. Beni seven Cennette benimle beraberdir. Camiü’s-Sağir Hadis No: 8346

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