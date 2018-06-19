Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Biz dünyada onlara insanlardan ve şeytanlardan birtakım kötü arkadaşları musallat ettik ki, onlara dünyayı hoş gösterip âhireti unutturdular. Böylece, kendilerinden evvel gelip geçmiş cin ve insan toplulukları hakkındaki azap vaadimiz, onlar için de hak oldu. Muhakkak ki onların hepsi de hüsrâna düşmüşlerdir.

Fussilet Suresi: 25

HADİS:

Resulullahın sözleri tane taneydi. Hak ile batılın arasını iyice ayırdediciydi. Kendisini dinleyen herkes sözlerini anlardı.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6498