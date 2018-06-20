Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Kâfirler, "Bu Kur'ân'ı dinlemeyin; onun ikazlarını tesirsiz bırakmak için mânâsız şeylere dikkatleri dağıtın. Belki böylece ona üstün gelirsiniz" derler. Fussilet Suresi: 26 HADİS: Resulullah'ın (asm) en çok kızdığı huy yalan söylemekti. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6500

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