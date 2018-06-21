21 Haziran 2018, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz o kâfirlere pek şiddetli bir azâbı tattıracak ve yaptıklarının en kötüsüyle cezâlandıracağız.
Fussilet Suresi: 27
HADİS:
Resulullahın (asm) dinî konularda en çok sevdiği kişinin üzerinde devam ettiği şeydi.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 6505
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