Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Biz o kâfirlere pek şiddetli bir azâbı tattıracak ve yaptıklarının en kötüsüyle cezâlandıracağız.

Fussilet Suresi: 27

HADİS:

Resulullahın (asm) dinî konularda en çok sevdiği kişinin üzerinde devam ettiği şeydi.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6505