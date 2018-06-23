Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Allah’a çağıran, güzel işlerde bulunan ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Fussilet Suresi: 33 HADİS: Peygamberimize -Aleyhissalatu Vesselam- birisi geldiğinde onun sevmediği bir ismi varsa değiştirirdi. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6526

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