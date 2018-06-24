Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver; bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiştir.

Fussilet Suresi: 34

HADİS:

İbni Ebu Evfa (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Bir topluluk Peygamberimize (asm) [ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere] zekâtını getirdiğinde onlar için şöyle duâ ederdi: “Allah’ım, filan topluluğa rahmet eyle.”

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6527