24 Haziran 2018, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver; bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiştir.
Fussilet Suresi: 34
HADİS:
İbni Ebu Evfa (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Bir topluluk Peygamberimize (asm) [ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere] zekâtını getirdiğinde onlar için şöyle duâ ederdi: “Allah’ım, filan topluluğa rahmet eyle.”
Camiü’s-Sağir Hadis No: 6527
Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.