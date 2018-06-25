Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Bu olgunluğa ancak sabredenler erişir. Buna ancak büyük bir nasip sahibi olanlar erişir. Fussilet Suresi: 35 HADİS: Peygamberimize (asm) turfanda bir meyve getirildiğinde onu önce gözleri üzerine, sonra da dudakları üzerine koyar ve “Ya Rabbi, bize ilkini gösterdiğin gibi, sonunu da göster” diye dua ederdi. Sonra da onu yanında bulunan çocuklara verirdi. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6533

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