Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Şeytandan sana bir vesvese geldiğinde Allah'a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Fussilet Suresi: 36 HADİS: Hz. Peygamber sefere çıkacak orduyu uğurlarken şöyle derdi: “Dininizi, güvenliğinizi ve işlerinizin sonunu Allah'a ısmarlıyorum.” Camiü’s-Sağir Hadis No: 6556

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