Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Gece, gündüz, güneş ve ay da Allah’ın âyetlerindendir. Ne güneşe, ne de aya secde etmeyin; onları yaratan Allah’a secde edin-eğer yalnız O’na ibâdet edecekseniz. Fussilet Suresi: 37 HADİS: Hz. Peygamber (asm) yemek yediği zaman başkasının önünden asla yemezdi. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6596

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