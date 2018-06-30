Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir. Ona bir kötülük dokunduğunda da bol bol duâ eder. Fussilet Suresi: 51 HADİS: Hz. Peygamber (asm) geceleyin uyandığında şöyle duâ ederdi: “Ya Rabbi, bağışla, merhamet et ve en doğru yola ilet.” Camiü’s-Sağir Hadis No: 6616

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