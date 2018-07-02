02 Temmuz 2018, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlara gerek içinde yaşadıkları âlemin her tarafında, gerekse kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz-tâ ki Kur'ân'ın hak olduğu onlara iyice açıklanmış olsun. Rabbinin herşeye şâhit olması yetmez mi?
Fussilet Suresi: 53
HADİS:
Birşey kendisine üzüntülü ve sıkıcı geldiğinde Hz. Peygamber (asm) şöyle duâ ederdi:
“Sonsuz hilim ve kerem sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arşın Rabbi olan Allah her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.”
Camiü’s-Sağir Hadis No: 6642
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