Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlara gerek içinde yaşadıkları âlemin her tarafında, gerekse kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz-tâ ki Kur'ân'ın hak olduğu onlara iyice açıklanmış olsun. Rabbinin herşeye şâhit olması yetmez mi?

Fussilet Suresi: 53

HADİS:

Birşey kendisine üzüntülü ve sıkıcı geldiğinde Hz. Peygamber (asm) şöyle duâ ederdi:

“Sonsuz hilim ve kerem sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arşın Rabbi olan Allah her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.”

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6642