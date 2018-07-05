Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Allah dileseydi onların hepsini tek bir ümmet yapardı. Lâkin O dilediğini rahmetine eriştirir. Zâlimler için ise ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Şûrâ Sûresi: 8 HADİS: Hz. Peygamber (asm) bir hastayı ziyarete gittiğinde şöyle derdi: “Merak etme, zararı yok. Günahları temizleyicidir inşallah.” Camiü’s-Sağir Hadis No: 6667

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