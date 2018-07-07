Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Göklerin ve yerin hazineleri O’na âittir. O dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini daraltır. O herşeyi hakkıyla bilir. Şûrâ Sûresi: 17 HADİS: Yağmurun yağdığını gördüğünde Hz. Peygamber (asm), “Allah’ım, bol ve faydalı olsun” diye duâ ederdi. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6691

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