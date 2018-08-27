Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoksa Allah’ın rahmetini onlar mı paylaştırıyor? Onların dünya hayatındaki maişetlerini Biz paylaştırdık ve birbirlerine işlerini gördürsünler diye onların kimine diğerinden üstün imkânlar verdik. Rabbinin rahmeti ise, onların biriktirdikleri şeylerden hayırlıdır. Zuhruf Sûresi: 32 HADİS: Allah kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına lânet etsin. Camiü's-Sağir Hadis No: 7257

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