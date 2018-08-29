Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Evlerinin kapılarını ve üzerinde yaslandıkları koltukları da gümüşten yapardık. Zuhruf Suresi 34 HADİS: Allah erkeklere benzemeye çalışan kadınlara ve kadınlara benzemeye çalışan erkeklere lânet etsin. Camü's-Sağir Hadis No: 7265

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