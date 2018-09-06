Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yahut onlara vaad ettiğimiz azâbı sana da gösteririz. Biz elbette onları cezâlandırmaya kàdiriz. Zuhruf Sûresi: 42 HADİS: Her derdin devası vardır. Hastalığın ilâcı kullanıldığında Allahu Teâlâ’nın izniyle iyileşir. Camiü’s-Sağir, No: 7306

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