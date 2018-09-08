08 Eylül 2018, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bu Kur’ân senin için de, kavmin için de büyük bir şereftir. Hepiniz ondan mes’ul tutulacaksınız.
Zuhruf Sûresi: 44
HADİS:
Herşeyin ifsat edici bir âfeti vardır. Bu dinin âfeti ise kötü idarecilerdir.
Camiü’s-Sağir, No: 7310
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