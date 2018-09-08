Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bu Kur’ân senin için de, kavmin için de büyük bir şereftir. Hepiniz ondan mes’ul tutulacaksınız.

Zuhruf Sûresi: 44

HADİS:

Herşeyin ifsat edici bir âfeti vardır. Bu dinin âfeti ise kötü idarecilerdir.

Camiü’s-Sağir, No: 7310